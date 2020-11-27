Полицейские пять месяцев расследовали дело об изнасиловании (ГУНП)

Следователи Харьковщины направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины за изнасилование и пыткок женщины.
В июне в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в Богодухове неизвестный мужчина изнасиловал женщину.
Полицейские установили, что 27-летняя женщина ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее неожиданно напал неизвестный, избил и изнасиловал ее.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение преступления сотрудники Богодуховского отдела полиции задержали 32-летнего местного жителя.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины. За содеянное жителю Богодуховского района грозит до 5 лет заключения.
Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
25 ноября обвинительный акт направлен в суд, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.
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