ФОТО: На окраине Харькова в доме сгорел престарелый мужчина (ГСЧС)

Новобаварский район: во время пожара обнаружено тело 85-летнего мужчины
27 ноября в 6:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Бугрименко, 96.
К месту пожара прибыли 2 оперативных отделения 7-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент их прибытия горел жилой дом. Площадь пожара составила около 35 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца дома 1935 года.
Пожар локализован в 07:05, ликвидирован в 9:28.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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