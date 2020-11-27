27.11.2020 13:14

ФОТО: На окраине Харькова в доме сгорел престарелый мужчина (ГСЧС)

Новобаварский район: во время пожара обнаружено тело 85-летнего мужчины



//kh.dsns.gov.ua

27 ноября в 6:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Бугрименко, 96.



К месту пожара прибыли 2 оперативных отделения 7-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия горел жилой дом. Площадь пожара составила около 35 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца дома 1935 года.



Пожар локализован в 07:05, ликвидирован в 9:28.



Причина возникновения пожара устанавливается.