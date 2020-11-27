Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На окраине Харькова в доме сгорел престарелый мужчина (ГСЧС)
27.11.2020  13:14   

ФОТО: На окраине Харькова в доме сгорел престарелый мужчина (ГСЧС)

Новобаварский район: во время пожара обнаружено тело 85-летнего мужчины


//kh.dsns.gov.ua

27 ноября в 6:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Бугрименко, 96.

К месту пожара прибыли 2 оперативных отделения 7-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия горел жилой дом. Площадь пожара составила около 35 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца дома 1935 года.

Пожар локализован в 07:05, ликвидирован в 9:28.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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