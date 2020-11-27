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27.11.2020  12:51   

ВИДЕО, ФОТО: ДТП под Харьковом: причина – отлетевшее колесо (Нацполиция)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшими.


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Сообщение об автопроисшествии в городе Мерефа поступило в Харьковский отдел полиции 27 ноября около 9:10.

По предварительным данным, в автомобиле «Mazda» вырвало колесо. В результате произошло столкновение транспортных средств.

С травмой ноги в больницу был доставлен 32-летний водитель автомобиля «Mazda». 70-летней пассажирке данного авто и 71-летнему водителю «Daewoo Lanos» врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Информация внесена в Единый учет Харьковского отдела полиции.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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