ВИДЕО, ФОТО: ДТП под Харьковом: причина – отлетевшее колесо (Нацполиция)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшими.
Сообщение об автопроисшествии в городе Мерефа поступило в Харьковский отдел полиции 27 ноября около 9:10.
По предварительным данным, в автомобиле «Mazda» вырвало колесо. В результате произошло столкновение транспортных средств.
С травмой ноги в больницу был доставлен 32-летний водитель автомобиля «Mazda». 70-летней пассажирке данного авто и 71-летнему водителю «Daewoo Lanos» врачи оказали медицинскую помощь на месте.
Информация внесена в Единый учет Харьковского отдела полиции.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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