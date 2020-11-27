Сын забил кулаками до смерти 92-летнего отца (МВД)

Рідні люди посварилися. Син накинувся на 92-річного батька з кулаками. Похила людина від отриманих травм померла на місці.

24 листопада зі служби «102» до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі по вулиці Космонавтів виявлено тіло 92-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. За адресою виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції.

На місці події поліцейські встановили, що до злочину причетний 60-річний син загиблого. Як з’ясувалось, зловмисник в ході сварки побив батька кулаками. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Поліцейські вилучили речові докази та експертні зразки.

На даний час 60-річний зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області