Сын забил кулаками до смерти 92-летнего отца (МВД)

Полицейские оперативно разоблачили мужчину в убийстве отца
Рідні люди посварилися. Син накинувся на 92-річного батька з кулаками. Похила людина від отриманих травм померла на місці.
24 листопада зі служби «102» до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі по вулиці Космонавтів виявлено тіло 92-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. За адресою виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції.
На місці події поліцейські встановили, що до злочину причетний 60-річний син загиблого. Як з’ясувалось, зловмисник в ході сварки побив батька кулаками. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Поліцейські вилучили речові докази та експертні зразки.
На даний час 60-річний зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Відділ комунікації поліції Харківської області
24 ноября из службы «102» в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире по улице Космонавтов обнаружено тело 92-летнего мужчины с телесными повреждениями. По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции.
На месте происшествия полицейские установили, что к преступлению причастен 60-летний сын погибшего. Как выяснилось, родные люди поссорились. Сын набросился на 92-летнего отца с кулаками. Пожилой человек от полученных травм скончался на месте.
Полицейские изъяли вещественные доказательства и экспертные образцы.
В настоящее время 60-летний злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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