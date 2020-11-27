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27.11.2020  08:16   

В машину женщины с ребенком врезался автомобиль (ГУНП)

Вследствие ДТП пострадала женщина-водитель и ее 7-летняя дочь. Их доставили в больницу.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение об аварии в городе Краснограде поступило в полицию 26 ноября около 12:30.

На месте ДТП следственно-оперативная группа установила, что 32-летний водитель автомобиля «Nissan» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mersedes-Benz» под управлением 36-летней женщины, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств.

По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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