ВИДЕО: под колесами авто погиб пешеход (Telegram)

О ДТП под Харьковом сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи Телеграмм-канала Типичное ХТЗ, по предварительной информации под Харьковом - смертельное ДТП.
В Циркунах насмерть сбили пешехода.
Возможно перебегал дорогу в неположенном месте.
Более подробной информации пока нет.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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