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26.11.2020  19:23   

ВИДЕО: под колесами авто погиб пешеход (Telegram)

О ДТП под Харьковом сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи Телеграмм-канала Типичное ХТЗ, по предварительной информации под Харьковом - смертельное ДТП.

В Циркунах насмерть сбили пешехода.

Возможно перебегал дорогу в неположенном месте.

Более подробной информации пока нет.

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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