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26.11.2020  13:20   

На улице Коротича сгорел BMW (ГУ ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в легковом автомобиле.


//kh.dsns.gov.ua

25 ноября в 8:42 пожарным сообщили о возгорании автомобиля в поселке Коротич.

На ликвидацию пожара были направлены спасатели дежурной части Люботина.

На момент прибытия пожарных на место происшествия, было установлено, что горит моторный отсек автомобиля "BMW-320". Площадь пожара составила 2 кв.м.

В 9:02 пожар был локализован и в 09:50 ликвидирован.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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