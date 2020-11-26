26.11.2020 13:20

На улице Коротича сгорел BMW (ГУ ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в легковом автомобиле.



//kh.dsns.gov.ua

25 ноября в 8:42 пожарным сообщили о возгорании автомобиля в поселке Коротич.

На ликвидацию пожара были направлены спасатели дежурной части Люботина.

На момент прибытия пожарных на место происшествия, было установлено, что горит моторный отсек автомобиля "BMW-320". Площадь пожара составила 2 кв.м.



В 9:02 пожар был локализован и в 09:50 ликвидирован.



Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.