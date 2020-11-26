На улице Коротича сгорел BMW (ГУ ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в легковом автомобиле.
25 ноября в 8:42 пожарным сообщили о возгорании автомобиля в поселке Коротич.
На ликвидацию пожара были направлены спасатели дежурной части Люботина.
На момент прибытия пожарных на место происшествия, было установлено, что горит моторный отсек автомобиля "BMW-320". Площадь пожара составила 2 кв.м.
В 9:02 пожар был локализован и в 09:50 ликвидирован.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
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