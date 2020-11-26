26.11.2020 10:39

ФОТО: Под Харьковом насмерть сбили велосипедиста (ГУНП)

В результате ДТП смертельные повреждения получил 59-летний велосипедист.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 25 ноября около 17:05 на автодороге «Богодухов - Старый Мерчик» вблизи пгт Старый Мерчик Валковского района.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 51-летний водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» не справился с управлением и допустил наезд на 59-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.