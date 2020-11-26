ФОТО: Под Харьковом насмерть сбили велосипедиста (ГУНП)

В результате ДТП смертельные повреждения получил 59-летний велосипедист.
Авария произошла 25 ноября около 17:05 на автодороге «Богодухов - Старый Мерчик» вблизи пгт Старый Мерчик Валковского района.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 51-летний водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» не справился с управлением и допустил наезд на 59-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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