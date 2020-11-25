25.11.2020 18:58

Пьяный субъект жестоко избил пенсионера: хулигана будут судить (ГУНП)

Обвинительный акт направлен в суд.



//hk.npu.gov.ua

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

В конце сентября в одном из поселков Чугуевского района неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 68-летнему местному жителю и ударил его в лицо.

Мужчина потерял равновесие и упал на землю, но злоумышленника это не остановило.

Он продолжал бить пенсионера. Избиение остановил один из жителей поселка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя.

Им оказался 49-летний местный житель.

По данному факту следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

24 ноября обвинительный акт направлен в суд.

За содеянное ему грозит до 3 лет лишения свободы.