25.11.2020 18:58
Пьяный субъект жестоко избил пенсионера: хулигана будут судить (ГУНП)
Обвинительный акт направлен в суд.
//hk.npu.gov.ua
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.
В конце сентября в одном из поселков Чугуевского района неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 68-летнему местному жителю и ударил его в лицо.
Мужчина потерял равновесие и упал на землю, но злоумышленника это не остановило.
Он продолжал бить пенсионера. Избиение остановил один из жителей поселка.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя.
Им оказался 49-летний местный житель.
По данному факту следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
24 ноября обвинительный акт направлен в суд.
За содеянное ему грозит до 3 лет лишения свободы.