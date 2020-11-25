Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный субъект жестоко избил пенсионера: хулигана будут судить (ГУНП)
25.11.2020  18:58   

Пьяный субъект жестоко избил пенсионера: хулигана будут судить (ГУНП)

Обвинительный акт направлен в суд.


//hk.npu.gov.ua
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.
 
В конце сентября в одном из поселков Чугуевского района неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 68-летнему местному жителю и ударил его в лицо.
 
Мужчина потерял равновесие и упал на землю, но злоумышленника это не остановило.
 
Он продолжал бить пенсионера. Избиение остановил один из жителей поселка.  
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя.
 
Им оказался 49-летний местный житель.
 
По данному факту следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
24 ноября обвинительный акт направлен в суд.
 
За содеянное ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избил пенсионера, подошел и ударил, харьков, чугуев
 
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