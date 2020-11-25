Свидетелей ДТП, в котором пешеходу оторвало голову, просят обратиться в полицию (МВД)

Авария произошла 23 ноября около 14:50 у дома № 58 по проспекту Льва Ландау.
Водитель автомобиля «Mercedes-Benz E200» допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора слева направо по ходу движения иномарки.
От полученных травм 60-летний харьковчанин погиб на месте.
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Следователями следственного управления проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Свидетелей и очевидцев происшествия, а также владельцев видеорегистраторов просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Клочко Станиславу Богдановичу или по телефону: 093-000-16-01.
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Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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