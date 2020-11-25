25.11.2020 09:43

Вагончик бездомного сгорел на свалке под Харьковом, мужчина получил ожоги (ГСЧС)

Пожар произошел 24 ноября на территории городской свалки за пределами Краснограда.



//kh.dsns.gov.ua

В 10:33 сообщение о пожаре поступило на номер «101».



Когда к месту вызова прибыло оперативное отделение 43-й Государственной пожарно-спасательной части, горел металлический вагончик на всей своей площади в 25 кв.м.

Как стало известно впоследствии, во время попыток самостоятельно справиться с огнем пострадал бездомный, по его словам 1967 года рождения. Его с ожогами госпитализировали в Красноградскую центральную районную больницу.



11:00 огонь удалось локализовать, в 12:20 - ликвидировать.



По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи.