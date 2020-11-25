Вагончик бездомного сгорел на свалке под Харьковом, мужчина получил ожоги (ГСЧС)

Пожар произошел 24 ноября на территории городской свалки за пределами Краснограда.
В 10:33 сообщение о пожаре поступило на номер «101».
Когда к месту вызова прибыло оперативное отделение 43-й Государственной пожарно-спасательной части, горел металлический вагончик на всей своей площади в 25 кв.м.
Как стало известно впоследствии, во время попыток самостоятельно справиться с огнем пострадал бездомный, по его словам 1967 года рождения. Его с ожогами госпитализировали в Красноградскую центральную районную больницу.
11:00 огонь удалось локализовать, в 12:20 - ликвидировать.
По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи.
Звезды советуют уходить в сторону от любых споров. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения, – именно там есть реальные шансы преуспеть.
Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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