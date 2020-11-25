ФОТО: В центре произошло ДТП с участием шести автомобилей (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.
Авария произошла 24 ноября около 16:30 на улице Каразина, 3.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили: Toyota, Mercedes, Volkswagen, Mitsubishi, Fiat и SsangYong.
В результате втолкновения никто не пострадал.
На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.16.11 и п.8.4 ПДД Украины.
Звезды советуют уходить в сторону от любых споров. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения, – именно там есть реальные шансы преуспеть.
Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
влажность:
давление:
ветер: