ФОТО: В центре произошло ДТП с участием шести автомобилей (Патрульная полиция)

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 25 ноября Звезды советуют уходить в сторону от любых споров. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения, – именно там есть реальные шансы преуспеть.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 ноября (РЕДПОСТ) Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.