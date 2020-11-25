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25.11.2020  09:22   

ФОТО: В центре произошло ДТП с участием шести автомобилей (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла 24 ноября около 16:30 на улице Каразина, 3.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили: Toyota, Mercedes, Volkswagen, Mitsubishi, Fiat и SsangYong.

В результате втолкновения никто не пострадал.

На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.16.11 и п.8.4 ПДД Украины.

Тэги:  дтп, харьков
 
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