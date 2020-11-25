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25.11.2020  08:21   

ФОТО: Бывший снайпер ЛНР скрывался в Харькове (СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации «ЛНР», который воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине..


//ssu.gov.ua

Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен «командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова». Затем по собственному желанию перевелся в разведывательной роты, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность «разведчик-снайпер». С августа 2015-го по июль 2016 года составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.

Освободившись из «службы» в боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ. Досудебное расследование проводят следователи СБ Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, лнр, снайпер, харьков
 
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