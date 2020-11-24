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24.11.2020  16:39   

Исчезновение братьев: копы нашли маленьких автостоперов (МВД)

На Харьковщине полицейские оперативно разыскали пропавших детей.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информаия  о пропаже 10 и 12-летних мальчиков поступило в Близнюковское отделения полиции 24 ноября 2020 года.
 
На их поиски был ориентирован личный состав отдела полиции.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий местонахождение ребят было установлено – они пытались остановить машину, чтобы доехать до села Криштоповка к своей матери.
 
С подростками полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули до временного места проживания.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропали братья, нашли детей, харьков. убежали к матери, беглецы
 
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