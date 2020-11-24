24.11.2020 16:39

Исчезновение братьев: копы нашли маленьких автостоперов (МВД)

На Харьковщине полицейские оперативно разыскали пропавших детей.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информаия о пропаже 10 и 12-летних мальчиков поступило в Близнюковское отделения полиции 24 ноября 2020 года.

На их поиски был ориентирован личный состав отдела полиции.

В ходе проведения розыскных мероприятий местонахождение ребят было установлено – они пытались остановить машину, чтобы доехать до села Криштоповка к своей матери.

С подростками полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули до временного места проживания.