24.11.2020 15:32

ДТП: пострадали маленький ребенок и трое взрослых (ГУНП)

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства аварии в Основянском районе.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 24 ноября 2020 года в 11:00 на перекрестке улиц Гольдберговской и Грековской.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Установлено, что по адресу произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat под управлением 43-летнего водителя и автомобиля Daewoo Lanos под управлением 36-летнего водителя.

В результате дтп пострадали водители транспортных средств и два пассажира автомобиля «Daewoo Lanos» - 37-летняя женщина и 4-летний ребенок.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.