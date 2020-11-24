ДТП: пострадали маленький ребенок и трое взрослых (ГУНП)

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства аварии в Основянском районе.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.
Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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