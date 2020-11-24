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24.11.2020  15:32   

ДТП: пострадали маленький ребенок и трое взрослых (ГУНП)

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства аварии в Основянском районе.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 24 ноября 2020 года в 11:00 на перекрестке улиц Гольдберговской и Грековской.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
 
Установлено, что по адресу произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat под управлением 43-летнего водителя и автомобиля Daewoo Lanos под управлением 36-летнего водителя.
 
В результате дтп пострадали водители транспортных средств и два пассажира автомобиля «Daewoo Lanos» - 37-летняя женщина и 4-летний ребенок.
 
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харков
 
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