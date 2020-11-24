24.11.2020 10:12

ФОТО: Под Харьковом Renault врезался в дерево, водителя вырезали спасатели (ГСЧС)

Пострадавшую водителя госпитализировали в харьковскую неотложку.



//kh.dsns.gov.ua

Авария произошла в половине первого ночи 24 ноября.

В Дергачевском районе, на автодороге Харьков-Белгород, у поворота на село Большие Проходы 26-летняя водитель легковушки Renault Kangoo не справилась с управлением. Автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения женщину зажало конструкциями авто, и чтобы оказать ей необходимую врачебную помощь, понадобилась помощь спасателей.



К месту происшествия прибыли спасатели 27-й части UCXC из Харькова, которые с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую из салона.

Бригадой скорой она госпитализирована в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.