24.11.2020 09:33

В Изюме полиция разыскала несовершеннолетнего беглеца (ГУНП)

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.



ГУПН

23 ноября в 14:12 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от директора городского центра социально-психологической реабилитации детей о том, что один из воспитанников покинул заведение и его местонахождение неизвестно.

На поиски несовершеннолетнего по тревоге был собран личный состав отдела полиции. Полицейские установили, что 14-летний парень поссорился с воспитателем и ушел из центра.

Через несколько часов того же дня работники ювенальной превенции нашли несовершеннолетнего. Он скрывался в городе Изюм у своей матери, которая лишена родительских прав. Парень объяснил, что ушел из центра, так как не привык к такому заведению.

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и вернули в реабилитационный центр.