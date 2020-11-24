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24.11.2020  09:33   

В Изюме полиция разыскала несовершеннолетнего беглеца (ГУНП)

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.


ГУПН
23 ноября в 14:12 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от директора городского центра социально-психологической реабилитации детей о том, что один из воспитанников покинул заведение и его местонахождение неизвестно.
 
На поиски несовершеннолетнего по тревоге был собран личный состав отдела полиции. Полицейские установили, что 14-летний парень поссорился с воспитателем и ушел из центра.
 
Через несколько часов того же дня работники ювенальной превенции нашли несовершеннолетнего. Он скрывался в городе Изюм у своей матери, которая лишена родительских прав. Парень объяснил, что ушел из центра, так как не привык к такому заведению.
 
Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и вернули в реабилитационный центр.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  изюм, полиция, беглец, пропал ребенок
 
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