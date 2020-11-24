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24.11.2020  09:22   

Последняя сигарета сожгла веранду вместе с хозяином дома (ГСЧС)

В Изюмском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина.


//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел в два часа дня 23 ноября в частном доме на улице Линейной в городе Изюме.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия стало известно, что возгорание возникло на веранде, пристроенной к жилому дому.

Там во время пожаротушения было обнаружено тело погибшего хозяина дома, 1967 года рождения.

Площадь пожара составила около 12 кв.м.

В 14:10 пожар был локализован, в 15:04 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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