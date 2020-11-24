24.11.2020 09:22

Последняя сигарета сожгла веранду вместе с хозяином дома (ГСЧС)

В Изюмском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина.



//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел в два часа дня 23 ноября в частном доме на улице Линейной в городе Изюме.



К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия стало известно, что возгорание возникло на веранде, пристроенной к жилому дому.

Там во время пожаротушения было обнаружено тело погибшего хозяина дома, 1967 года рождения.



Площадь пожара составила около 12 кв.м.



В 14:10 пожар был локализован, в 15:04 полностью ликвидирован.



По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.