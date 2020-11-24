Последняя сигарета сожгла веранду вместе с хозяином дома (ГСЧС)

В Изюмском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина.
Пожар произошел в два часа дня 23 ноября в частном доме на улице Линейной в городе Изюме.
К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент их прибытия стало известно, что возгорание возникло на веранде, пристроенной к жилому дому.
Там во время пожаротушения было обнаружено тело погибшего хозяина дома, 1967 года рождения.
Площадь пожара составила около 12 кв.м.
В 14:10 пожар был локализован, в 15:04 полностью ликвидирован.
По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
влажность:
давление:
ветер: