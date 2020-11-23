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23.11.2020  19:50   

Фиаско игорной конторы: мужчину и трех дам ждет скамья подсудимых (Прокуратура)

Обвинительные акты направлены в суд.


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По данным следствия, в начале 2020 года 43-летний мужчина создал и возглавил организованную группу.
 
Кроме непосредственного организатора, в состав группы входили трое женщин.
 
Указаны четверо человек незаконно занимались игорным бизнесом.
 
Организатор группы разместил в двух нежилых помещениях, расположенных в Московском и Киевском районах г. Харькова, по 8 игровых автоматов. В указанных помещениях предоставлялись услуги игры на игровых автоматах за денежные средства.
 
Указанный мужчина осуществлял руководство группой. Другие участники группы, трое женщин, выполняли функции администраторов заведений, то есть предоставляли доступ посетителям к азартной игре, консультировали игроков, отчитывались перед организатором о деятельности заведения.
 
Во время проведения негласных следственных (розыскных) действий задокументировано 5 эпизодов преступной деятельности указанных лиц.
 
Досудебное расследование проводило следственное управление ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — Управление стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.
 
 
Тэги:  игорный бизнес, суд, харьков
 
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