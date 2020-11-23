23.11.2020 18:57
Взрывы на Одесской: бросивший гранаты в квартиру - под стражей (Прокуратура)
Суд определил меру пресечения мужчине.
//khar.gp.gov.ua
Коминтерновский районный суд поддержал позицию прокуратуры.
Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей харьковчанину, который подозревается в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Александр Ильенков, досудебным расследованием установлено, что 20 ноября 2020 года 51-летний житель Харькова, находясь в квартире бывшей жены, требовал 5000 долларов США, которые женщина якобы задолжала ему, и угрожал убийством.
После этого мужчина вышел во двор дома и забросил в окна квартиры, в которой находилась женщина, две гранаты, в результате чего потерпевшая получила рану подбородка.
В дальнейшем мужчина, находясь на детской площадке возле указанного дома, взорвал третью гранату.
Взрывом ему оторвало кисть левой руки.
Мужчина получил множественные осколочные ранения живота и конечностей.
Его госпитализировали в больницу.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Заседание проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находился в помещении медицинского учреждения.
В настоящее время состояние подозреваемого удовлетворительное.
Досудебное расследование осуществляет СВ Слободского ОП ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.