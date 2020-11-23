23.11.2020 18:20

Подозреваемого в педофилии могут отправить за решетку на 12 лет (ГУНП)

Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний сосед потерпевшей.



ГУНП

18 ноября, около 9:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение от 33-летней женщины о том, что в доме по улице Академика Павлова мужчина изнасиловал ее 15-летнюю дочь.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правоохранителям девушка пояснила, что с вечера 17 ноября до утра 18 ноября находилась в квартире соседа. Мужчина силой затащил ее в дом. Угрожая физической расправой, он связал ее и изнасиловал.

19 ноября следователями было открыто еще одно уголовное производство ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В квартире злоумышленника полицейские провели неотложный обыск в порядке ч. 3 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства. На данный момент назначены судебные экспертизы.

20 ноября мужчине заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.152 (изнасилование), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Утром 23 ноября работники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. 44-летний мужчина скрывался в поселке Великий Бурлук.

В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.