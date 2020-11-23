23.11.2020 16:59

Тройное ДТП: в дедушку на французе крепко врезались сзади (ГУНП)

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства аварии с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 23 ноября 2020 года около 12:00 на окружной дороге на съезде к проспекту Гагарина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Произошло столкновение трех автомобилей Renault Magnum, МАЗ и Богдан, которые двигались в попутном направлении.

Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля Renault Magnum, съезжая с кольцевой дороги на проспект Гагарина, остановил свой грузовик, чтобы предоставить преимущество в движении встречному транспорту.

В это время водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть своего автомобиля. Когда он вышел из транспортного средства, то увидел, что в его автомобиль врезался автобус Богдан, в который в свою очередь выехал грузовик МАЗ.

В результате аварии в больницу с ушибами был доставлен 54-летний водитель автобуса.

Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.