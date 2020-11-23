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23.11.2020  16:59   

Тройное ДТП: в дедушку на французе крепко врезались сзади (ГУНП)

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства аварии с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 23 ноября 2020 года около 12:00 на окружной дороге на съезде к проспекту Гагарина.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
 
Произошло столкновение трех автомобилей Renault Magnum, МАЗ и Богдан, которые двигались в попутном направлении.
 
Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля Renault Magnum, съезжая с кольцевой дороги на проспект Гагарина, остановил свой грузовик, чтобы предоставить преимущество в движении встречному транспорту.
 
В это время водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть своего автомобиля. Когда он вышел из транспортного средства, то увидел, что в его автомобиль врезался автобус Богдан, в который в свою очередь выехал грузовик МАЗ.
 
В результате аварии в больницу с ушибами был доставлен 54-летний водитель автобуса.
 
Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  тройное дтп, авария, харьков
 
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