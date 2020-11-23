23.11.2020 15:57

Исказили данные в компьютерной базе полиции: копов ждет суд (Прокуратура)

Обвинительный акт направлен в суд.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Александр Цимбалистенко, досудебным расследованием установлено, что старший инспектор отдела сопровождения интегрированной информационно-поисковой системы Управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Харьковской области и уже бывший инспектор отдела административной практики УПП в Харьковской области, вступив в сговор, несанкционированно изменили информацию, которая обрабатывается в программном комплексе «Информационный портал Национальной полиции Украины».

Сотрудница полиции, используя личный пароль и логин для входа программного комплекса «Информационного портала НП Украины», безосновательно и неправомерно разблокировала доступ 5-ти пользователям подсистемы «Админпрактика» указанного программного комплекса.

Другой полицейский осуществил вход до указанного портала в служебном помещении УПП в Харьковской области и внес изменения относительно виновности гражданина в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 Куоап) – данные относительно принятого решения по указанному административному правонарушению из признания виноватым изменено на закрытие административного производства на основании п. 7 ч. 1 ст. 247 Куоап (окончание на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса).

Неправомерные действия указанных полицейских позволили водителю, который совершил административное правонарушение, избежать запрета на управление транспортным средством.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.