ВИДЕО: На Основе перевернулся грузовик с прицепом (Telegram)

Авария произошла днем 23 ноября.
Видео происшествия очевидцы выложили в местные паблики.
«На Основе братишка прилёг на бочину. Надеемся, что никто не пострадал. Группа поддержки и копы на месте», – написал телеграм-канал ХС|Харьков.
Официальная информация уточняется.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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