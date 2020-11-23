Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На Основе перевернулся грузовик с прицепом (Telegram)
23.11.2020  14:02   

ВИДЕО: На Основе перевернулся грузовик с прицепом (Telegram)

Авария произошла днем 23 ноября.


// Telegram

Видео происшествия очевидцы выложили в местные паблики.

«На Основе братишка прилёг на бочину. Надеемся, что никто не пострадал. Группа поддержки и копы на месте», – написал телеграм-канал ХС|Харьков.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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