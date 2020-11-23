23.11.2020 13:31

ФОТО: Сколько штрафов нарушителям карантина выписала полиция (МВД)

В период с 20 по 22 ноября работниками полиции выявлено 104 правонарушения, по которым составлено 87 административных протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По другим фактам проводятся проверки.



// hk.npu.gov.ua

Для обеспечения карантинных мероприятий на территории Харькова и области ежедневно привлекается около 1300 правоохранителей.



Для контроля за выполнением запретов и ограничений правительства о деятельности субъектов хозяйствования в течение выходных дней в состав 95 рейдовых групп привлекалось около 250 полицейских и представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области, которые проверили 1581 объект на территории Харькова и области.

Работники полиции проверили 627 ресторанов и кафе, 134 рынка, 440 магазинов, 105 перевозчиков, 19 – общежитий, 170 мест отдыха и 86 других объектов.



Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.





