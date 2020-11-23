Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Сколько штрафов нарушителям карантина выписала полиция (МВД)
23.11.2020  13:31   

ФОТО: Сколько штрафов нарушителям карантина выписала полиция (МВД)

В период с 20 по 22 ноября работниками полиции выявлено 104 правонарушения, по которым составлено 87 административных протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По другим фактам проводятся проверки.


// hk.npu.gov.ua

Для обеспечения карантинных мероприятий на территории Харькова и области ежедневно привлекается около 1300 правоохранителей.

Для контроля за выполнением запретов и ограничений правительства о деятельности субъектов хозяйствования в течение выходных дней в состав 95 рейдовых групп привлекалось около 250 полицейских и представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области, которые проверили 1581 объект на территории Харькова и области.

Работники полиции проверили 627 ресторанов и кафе, 134 рынка, 440 магазинов, 105 перевозчиков, 19 – общежитий, 170 мест отдыха и 86 других объектов.

Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, полиция, харьков
 
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