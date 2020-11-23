Главная Новости Криминал и происшествия В полиции рассказали о женщине, погибшей в Госпроме (ГУНП)
23.11.2020  12:55   

В полиции рассказали о женщине, погибшей в Госпроме (ГУНП)

Происшествие идентифицировали как самоубийство.


//suspilne.media

Сегодня в 11:15 в Шевченковский отдел полиции сообщили, что на территории Госпрома обнаружен труп женщины.

Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей.

Установлено, что 52-летняя женщина выпала из окна на 6-м этаже.

По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство».

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Криминал и происшествия Кровь на мостовой: в жутком ДТП у пешехода оторвало голову (Обновлено, Telegram) 23.11 Криминал и происшествия ФОТО: На территории Госпрома нашли погибшую женщину (Суспільне) 19.11 Криминал и происшествия На Алексеевке найден труп мужчины (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 