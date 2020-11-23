В полиции рассказали о женщине, погибшей в Госпроме (ГУНП)

Происшествие идентифицировали как самоубийство.
Сегодня в 11:15 в Шевченковский отдел полиции сообщили, что на территории Госпрома обнаружен труп женщины.
Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей.
Установлено, что 52-летняя женщина выпала из окна на 6-м этаже.
По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство».
Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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