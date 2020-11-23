ВИДЕО: Напротив танкового института загорелся автомобиль (Telegram)

Пожар произошел утром 23 ноября.
На Полтавском Шляхе, напротив танкового института, загорелся автомобиль.
Видео происшествия очевидцы опубликовамли в местных пабликах.
Официальная информация уточняется.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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