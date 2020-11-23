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23.11.2020  12:04   

ВИДЕО: Напротив танкового института загорелся автомобиль (Telegram)

Пожар произошел утром 23 ноября.


// Telegram

На Полтавском Шляхе, напротив танкового института, загорелся автомобиль.

Видео происшествия очевидцы опубликовамли в местных пабликах.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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