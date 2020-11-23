На Одесской сбили дедушку-пешехода: ВИДЕО момента аварии (Telegram)

Авария произошла около шести часов вечера 22 ноября на проспекте Гагарина, 174.
Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пешехода-мужчину, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пострадавшего пешехода медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
По информации очевидцев, пешеход переходил проезжую часть на красный свет.
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23 ноября отмечается Международный день акварели.
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