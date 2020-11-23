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23.11.2020  11:22   

На Одесской сбили дедушку-пешехода: ВИДЕО момента аварии (Telegram)

Авария произошла около шести часов вечера 22 ноября на проспекте Гагарина, 174.


// Telegram

Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пешехода-мужчину, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавшего пешехода медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

По информации очевидцев, пешеход переходил проезжую часть на красный свет.

Внимание, ненормативная лексика!
 

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Тэги:  дтп, харьков
 
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