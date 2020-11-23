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23.11.2020  10:44   

На Баварии сбили пешехода (Патрульная полиция)

Пострадавшую женщину госпитализировали.


// Патрульная полиция

Около восьми часов утра 23 ноября патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Любви Малой, 30.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода-женщину.

 Медики госпитализировали в больницу женщину-пешехода.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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