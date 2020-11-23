На Баварии сбили пешехода (Патрульная полиция)

Пострадавшую женщину госпитализировали.
Около восьми часов утра 23 ноября патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Любви Малой, 30.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода-женщину.
Медики госпитализировали в больницу женщину-пешехода.
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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