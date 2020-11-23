ФОТО: Как спасатели устраняли последствия ДТП на Белгородском шоссе (ГСЧС)

Бойцы ГСЧС вытащили из кювета автомобиль.
22 ноября в 19:35 в Харькове на трассе Белгородское шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: «Renault Megane», «Ford Kug» и «Opel Ascona».
В результате столкновения автомобиль «Renault Megane» вылетел в кювет.
Прибывшие на место происшествия спасатели 27-й части ГСЧС вытащили машину из кювета.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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