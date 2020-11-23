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23.11.2020  09:53   

ФОТО: Как спасатели устраняли последствия ДТП на Белгородском шоссе (ГСЧС)

Бойцы ГСЧС вытащили из кювета автомобиль.

22 ноября в 19:35 в Харькове на трассе Белгородское шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: «Renault Megane», «Ford Kug» и «Opel Ascona».

В результате столкновения автомобиль «Renault Megane» вылетел в кювет.

Прибывшие на место происшествия спасатели 27-й части ГСЧС вытащили машину из кювета.

Тэги:  дтп, харьков
 
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