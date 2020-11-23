ФОТО: На Белгородском шоссе разбились легковушки (Патрульная полиция)

В ДТП пострадали два человека.
22 ноября, около восьми часов вечера, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с травмированными на улице Дача, 55.
Участниками столкновения стали автомобили Opel, Renault и Ford.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Opel. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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