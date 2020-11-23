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23.11.2020  09:06   

ФОТО: На Белгородском шоссе разбились легковушки (Патрульная полиция)

В ДТП пострадали два человека.


// Telegram

22 ноября, около восьми часов вечера, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с травмированными на улице Дача, 55.

Участниками столкновения стали автомобили Opel, Renault и Ford.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Opel. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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