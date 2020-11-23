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23.11.2020  08:20   

На Гоптовке задержали насильника и вора (ГПСУ)

Злоумышленник четыре года скрывался от правосудия.


//dpsu.gov.ua

21 ноября во время пограничного контроля в пункте пропуска «Гоптовка» на украинца, прибывшего из РФ, сработала одна из баз данных правоохранительных органов.

Как выяснили пограничники Харьковского отряда, Национальная полиция разыскивала мужчниу еще с 2016 года по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями Уголовного кодекса Украины 152-1 «Изнасилование» и 162-1 «Нарушение неприкосновенности жилища».

Гражданина задержали и передали представителям Национальной полиции.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  пограничники, розыск, харьков
 
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