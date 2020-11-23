23.11.2020 08:20

На Гоптовке задержали насильника и вора (ГПСУ)

Злоумышленник четыре года скрывался от правосудия.



//dpsu.gov.ua

21 ноября во время пограничного контроля в пункте пропуска «Гоптовка» на украинца, прибывшего из РФ, сработала одна из баз данных правоохранительных органов.



Как выяснили пограничники Харьковского отряда, Национальная полиция разыскивала мужчниу еще с 2016 года по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями Уголовного кодекса Украины 152-1 «Изнасилование» и 162-1 «Нарушение неприкосновенности жилища».



Гражданина задержали и передали представителям Национальной полиции.