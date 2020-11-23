На Гоптовке задержали насильника и вора (ГПСУ)

Злоумышленник четыре года скрывался от правосудия.
21 ноября во время пограничного контроля в пункте пропуска «Гоптовка» на украинца, прибывшего из РФ, сработала одна из баз данных правоохранительных органов.
Как выяснили пограничники Харьковского отряда, Национальная полиция разыскивала мужчниу еще с 2016 года по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями Уголовного кодекса Украины 152-1 «Изнасилование» и 162-1 «Нарушение неприкосновенности жилища».
Гражданина задержали и передали представителям Национальной полиции.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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