Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Под Харьковом столкнулись маршрутка и фура: полиция начала расследование (ГУ НП)
23.11.2020  08:01   

ФОТО: Под Харьковом столкнулись маршрутка и фура: полиция начала расследование (ГУ НП)

В результате аварии травмы получили две пассажирки автомобиля «Mercedes Sprinter». Их доставили в больницу.


// hk.npu.gov.ua

Информация о автопроисшествии, которая произошла на автодороге «Харьков-Красноград-Перещепино», поступила в Красноградский отдела полиции 21 ноября около 22:00.

На место происшествия выезжали работники милиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей «DAF» и «Mercedes Sprinter». В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса - 51 и 41-летние женщины. Их доставили в районную больницу. Другие пассажиры получили легкие телесные повреждения. Всего в пассажирском транспорте находилось около 10 человек.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что 59-летний водитель «Merсеdes Sprinter» оказался зажатым между конструкциями авто и не мог самостоятельно выбраться. К тому же он получил травмы и нуждался врачебной помощи. Прибывшие на место происшествия спасатели 43-й части ГСЧС с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего водителя и пассажирку, 1969 года, их передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас они находятся в городской больнице Краснограда.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.



Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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