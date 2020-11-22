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22.11.2020  18:45   

ДТП: на Одесской таксист сбил дедушку-пешехода (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Одесской - ДТП.

Здесь, возле Роста таксист на Hyundai Accent сбил дедушку и вылетел на обочину.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, сбили пешехода, харков
 
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