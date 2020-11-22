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22.11.2020  10:50   

Крушил стекло в центре Харькова: хулиган задержан (МВД)

Дебошир разбил стекло в дверях обладминистрации.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 21 ноября 2020 года около 16:35 в Киевский райотдел поступила информация о том, что неизвестный мужчина по улице Сумской крушит стекло в дверях Харьковской областной государственной администрации.
 
На место происшествия выезжали руководители Киевского отдела полиции и следственно-оперативная группа.
 
По адресу полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет.
 
Личность злоумышленника была установлена.
 
Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка.
 
Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты.
 
По данному факту дознавателем возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, разбил стекло, харьков
 
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