22.11.2020 10:50

Крушил стекло в центре Харькова: хулиган задержан (МВД)

Дебошир разбил стекло в дверях обладминистрации.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 21 ноября 2020 года около 16:35 в Киевский райотдел поступила информация о том, что неизвестный мужчина по улице Сумской крушит стекло в дверях Харьковской областной государственной администрации.

На место происшествия выезжали руководители Киевского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

По адресу полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет.

Личность злоумышленника была установлена.

Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка.

Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.