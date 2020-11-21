ФОТО: Под Изюмом – ДТП пострадавшими (ГУНП)

В результате аварии пострадали четыре человека - водители и пассажиры автомобилей.
21 ноября около 15:30 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» рядом с поселком Забавное Изюмского района.
Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля «Opel» при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток.
В результате произошло столкновение иномарки с автомобилем «ВАЗ», который двигался со стороны Харькова.
Водители и пассажиры автомобилей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их направили в местную больницу.
Информация внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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