21.11.2020 19:34

ФОТО: Под Изюмом – ДТП пострадавшими (ГУНП)

В результате аварии пострадали четыре человека - водители и пассажиры автомобилей.



// hk.npu.gov.ua

21 ноября около 15:30 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» рядом с поселком Забавное Изюмского района.



Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля «Opel» при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток.

В результате произошло столкновение иномарки с автомобилем «ВАЗ», который двигался со стороны Харькова.



Водители и пассажиры автомобилей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их направили в местную больницу.



Информация внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.



