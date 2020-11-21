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21.11.2020  12:50   

Полицейские открыли уголовное производство по факту домашнего насилия на Харьковщине

За систематические обиды матери 32-летнему жителю села Уды Золочевского района грозит до 2 лет лишения свободы.


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О домашнем насилии со стороны сына в Золочевское отделение полиции 17 ноября сообщила 56-летняя женщина.

32-летний мужчина уже находится на учете за совершение домашнего насилия и неоднократно был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Заявительница также отметила, что между ней и сыном постоянно возникают споры, после чего мужчина бросается в драку и крушит все вокруг.

По данному факту следственным Золочевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  домашнее насилие, полиция, харьков
 
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