21.11.2020 12:50

Полицейские открыли уголовное производство по факту домашнего насилия на Харьковщине

За систематические обиды матери 32-летнему жителю села Уды Золочевского района грозит до 2 лет лишения свободы.



//Facebook

О домашнем насилии со стороны сына в Золочевское отделение полиции 17 ноября сообщила 56-летняя женщина.



32-летний мужчина уже находится на учете за совершение домашнего насилия и неоднократно был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Заявительница также отметила, что между ней и сыном постоянно возникают споры, после чего мужчина бросается в драку и крушит все вокруг.



По данному факту следственным Золочевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается.