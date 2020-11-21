Полицейские открыли уголовное производство по факту домашнего насилия на Харьковщине

За систематические обиды матери 32-летнему жителю села Уды Золочевского района грозит до 2 лет лишения свободы.
О домашнем насилии со стороны сына в Золочевское отделение полиции 17 ноября сообщила 56-летняя женщина.
32-летний мужчина уже находится на учете за совершение домашнего насилия и неоднократно был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Заявительница также отметила, что между ней и сыном постоянно возникают споры, после чего мужчина бросается в драку и крушит все вокруг.
По данному факту следственным Золочевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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