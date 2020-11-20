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20.11.2020  15:38   

Государству возвращены два десятка земельных участков на 10 миллионов (Прокуратура)

Суд удовлетворил иск прокуратуры.


//khar.gp.gov.ua
Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству 19 земельных участков стоимостью 10 млн грн
 
Решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворено исковое заявление Лозовской местной прокуратуры в интересах государства к ГУ Госгеокадастру в Харьковской области и фермерских хозяйств о признании незаконными и отмене приказов, признании недействительными договоров аренды и субаренды земельных участков, отмене их государственной регистрации и возврате земельных участков государству.
 
Установлено, что 19 земельных участков общей площадью более 320 передано в пользование фермерским хозяйствам. При этом проверку со стороны органов Госгеокадастра о наличии у заявителя желание создать фермерское хозяйство и способности осуществлять соответствующую деятельность не проведено.
 
Фактически земельные участки получено в пользование якобы для ведения фермерского хозяйства с целью уклонения от процедуры земельных торгов.
 
Применение указанной процедуры обеспечило бы получение максимальной арендной платы в пользу государства.
 
Таким образом, были нарушены требования ст. ст. 116, 118, 122-124, 134 Земельного кодекса Украины и ст. ст. 7, 8, 12, 14 Закона Украины «О фермерское хозяйство», что и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.
 
На настоящее время решение суда не вступило в законную силу.
 
Тэги:  мошенничество, земельные участки, харьков, афера, лозовая, халатность
 
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