20.11.2020 15:38

Государству возвращены два десятка земельных участков на 10 миллионов (Прокуратура)

Суд удовлетворил иск прокуратуры.



//khar.gp.gov.ua

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству 19 земельных участков стоимостью 10 млн грн

Решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворено исковое заявление Лозовской местной прокуратуры в интересах государства к ГУ Госгеокадастру в Харьковской области и фермерских хозяйств о признании незаконными и отмене приказов, признании недействительными договоров аренды и субаренды земельных участков, отмене их государственной регистрации и возврате земельных участков государству.

Установлено, что 19 земельных участков общей площадью более 320 передано в пользование фермерским хозяйствам. При этом проверку со стороны органов Госгеокадастра о наличии у заявителя желание создать фермерское хозяйство и способности осуществлять соответствующую деятельность не проведено.

Фактически земельные участки получено в пользование якобы для ведения фермерского хозяйства с целью уклонения от процедуры земельных торгов.

Применение указанной процедуры обеспечило бы получение максимальной арендной платы в пользу государства.

Таким образом, были нарушены требования ст. ст. 116, 118, 122-124, 134 Земельного кодекса Украины и ст. ст. 7, 8, 12, 14 Закона Украины «О фермерское хозяйство», что и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.

На настоящее время решение суда не вступило в законную силу.