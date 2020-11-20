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20.11.2020  13:44   

Взрыв на Одесской: комментарии полиции (ГУ НП)

Предварительно, в результате происшествия мужчине ампутировали руку. Никто из граждан не пострадал.


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Правоохранители  устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в Слободском районе.

20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.

В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение «КОРД», взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

В действие введена специальная полицейская операция «Гром».

Все обстоятельства выясняются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, полиция, харьков
 
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