Взрыв на Одесской: комментарии полиции (ГУ НП)

Предварительно, в результате происшествия мужчине ампутировали руку. Никто из граждан не пострадал.
Правоохранители устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в Слободском районе.
20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.
В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение «КОРД», взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.
В действие введена специальная полицейская операция «Гром».
Все обстоятельства выясняются.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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