20.11.2020 13:44

Взрыв на Одесской: комментарии полиции (ГУ НП)

Предварительно, в результате происшествия мужчине ампутировали руку. Никто из граждан не пострадал.



// Telegram

Правоохранители устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в Слободском районе.



20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.



В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение «КОРД», взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

В действие введена специальная полицейская операция «Гром».



Все обстоятельства выясняются.