20.11.2020 11:44

ФОТО, ВИДЕО: ДТП в центре Харькова: водителя вырезали из покореженного автомобиля (ГСЧС)

В Киевском районе города спасатели деблокировали водителя из покореженного авто.



// Telegram

19 ноября в 23:30 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Алчевских, 50.



В результате столкновения легковушки «Opel Astra» с деревом, его 24-летний водитель оказался зажат конструкциями авто.

Чтобы оказать пострадавшему водителю необходимую медицинскую помощь, нужно было освободить его из металлической ловушки.



На место происшествия прибыли спасатели 9-й спасательной части ГСЧС. Они деблокировали пострадавшего и передать его бригаде скорой медицинской помощи.



Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.