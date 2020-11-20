ФОТО, ВИДЕО: ДТП в центре Харькова: водителя вырезали из покореженного автомобиля (ГСЧС)

В Киевском районе города спасатели деблокировали водителя из покореженного авто.
19 ноября в 23:30 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Алчевских, 50.
В результате столкновения легковушки «Opel Astra» с деревом, его 24-летний водитель оказался зажат конструкциями авто.
Чтобы оказать пострадавшему водителю необходимую медицинскую помощь, нужно было освободить его из металлической ловушки.
На место происшествия прибыли спасатели 9-й спасательной части ГСЧС. Они деблокировали пострадавшего и передать его бригаде скорой медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.
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