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20.11.2020  11:44   

ФОТО, ВИДЕО: ДТП в центре Харькова: водителя вырезали из покореженного автомобиля (ГСЧС)

В Киевском районе города спасатели деблокировали водителя из покореженного авто.


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19 ноября в 23:30 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Алчевских, 50.

В результате столкновения легковушки «Opel Astra» с деревом, его 24-летний водитель оказался зажат конструкциями авто.

Чтобы оказать пострадавшему водителю необходимую медицинскую помощь, нужно было освободить его из металлической ловушки.

На место происшествия прибыли спасатели 9-й спасательной части ГСЧС. Они деблокировали пострадавшего и передать его бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, гсчс, деблокировали, харьков
 
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