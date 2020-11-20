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20.11.2020  09:57   

Отравление в дергачевском лицее: полиция открыла уголовное дело

Следователи квалифицировали произошедшее как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.


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В настоящее время полицейскими установлено, что 17 ноября после посещения учебного заведения 28 учащихся 1-го и 2-го классов почувствовали ухудшение самочувствия. Дома они пожаловались родным на повышение температуры и рвоту. Родители обратились за помощью к семейным врачам.

18 ноября работники санитарно-эпидемиологической станции отобрали с территории лицея образцы пищи, сделали смывы и провели дезинфекцию столовой учреждения.

По информации директора лицея, учащиеся 1-4 классов до 23 ноября будут находиться дома под наблюдением семейных врачей.

Сообщений об обращении и госпитализации детей в медицинские учреждения в полицию не поступало.

Информацию по факту происшествия следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  отравление, полдиция, харьков
 
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