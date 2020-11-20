20.11.2020 08:54

Пожар на Рогани: мужчина грелся у буржуйки и получил ожоги (ГСЧС)

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления привело к пожару.



//kh.dsns.gov.ua

19 ноября в 16:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в пер. Кулешова, 15.



По вызову на место происшествия прибыли пожарные 25-й и 8-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Оказалось, в комнате, где стояла металлическая твердотопливная печь, горели перекрытия и домашние вещи на площади 5 кв.м.

В результате действия открытого пламени 47-летний хозяин дома получил ожоги лица.

Пострадавший после осмотра медиками скорой от дальнейшей госпитализации отказался.



Пожар локализован в 16:48 и окончательно ликвидирован в 17:11.

Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.