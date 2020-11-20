20.11.2020 08:03

Внимание, розыск: 12-летняя девушка ушла из дома (ГУ НП)

Валковский отдел полиции устанавливает местонахождение 12-летней Софии Барны, жительницы города Валки.



// hk.npu.gov.ua

Девушка 19 ноября около 17:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



Приметы разыскиваемой: рост около 168см, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие.



Была одета в желтую кофту, черную куртку, высокие черные ботинки с красными шнурками.



«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить ее по телефону 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.