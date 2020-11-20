Внимание, розыск: 12-летняя девушка ушла из дома (ГУ НП)

Валковский отдел полиции устанавливает местонахождение 12-летней Софии Барны, жительницы города Валки.
Девушка 19 ноября около 17:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы разыскиваемой: рост около 168см, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие.
Была одета в желтую кофту, черную куртку, высокие черные ботинки с красными шнурками.
«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить ее по телефону 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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