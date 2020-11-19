На Алексеевке найден труп мужчины (Telegram)

О страшной находке сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, на проспекте Победы - ЧП.
Здесь найден труп мужчины.
Подробностей пока нет.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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