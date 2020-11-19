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19.11.2020  19:14   

На Алексеевке найден труп мужчины (Telegram)

О страшной находке сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, на проспекте Победы - ЧП.

Здесь найден труп мужчины.

 Подробностей пока нет.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, умер мужчина
 
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