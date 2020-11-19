На Алексеевке найден труп мужчины (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 19 ноября Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 ноября (РЕДПОСТ) 19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.