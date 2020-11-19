19.11.2020 18:26

Нелюдь застрелил собаку: информация полиции

Полиция расследует обстоятельства жестокого обращения с животным под Харьковом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, житель поселка Новопокровка застрелил соседскую собаку.

17 ноября 2020 года в Чугуевский райотдел с заявлением обратилась 44-летняя гражданка.

Женщина указала о том, что сосед выстрелил из пневматического оружия в ее собаку, которая забежал на его огород.

От полученных травм пес скончался.

Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.