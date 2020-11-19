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19.11.2020  18:26   

Нелюдь застрелил собаку: информация полиции

Полиция расследует обстоятельства жестокого обращения с животным под Харьковом.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, житель поселка Новопокровка застрелил соседскую собаку.
 
17 ноября 2020 года в Чугуевский райотдел с заявлением обратилась 44-летняя гражданка.
 
Женщина указала о том, что сосед выстрелил из пневматического оружия в ее собаку, которая забежал на его огород.
 
От полученных травм пес скончался.
 
Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
 
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, убийство, харьков, застрелил собаку
 
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