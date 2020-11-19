19.11.2020 17:15

Эвакуация школы из-за распыленного баллончика: информация полиции

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в учебном заведении Харькова.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 ноября 2020 в 11:35 в Новобаварский райотдел поступила информация от директора школы по улице Пермской.

Женщина заявила, что в учебном заведении ощущается сильный запах газа, детей вывели на улицу.

На место выезжали сотрудники патрульной полиции и ювенальной превенции районного отдела полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

В отношении родителей подростков полицейскими будут составлены административные протоколы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.