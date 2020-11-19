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19.11.2020  15:59   

Распространение наркоты: организаторы ждут суда (Прокуратура)

Организация интернет-магазина по продаже наркотиков будут судить двух мужчин.


//khar.gp.gov.ua
По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 2 в суд направлено обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту незаконного приобретения с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (чч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).
 
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что в Харькове двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Указанные лица размещали информацию о наличии в них психотропного вещества, договаривались с потенциальными покупателями. Оплату получали на банковские карточки.
 
В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято свертки с веществом кристаллического происхождения, и технику, с помощью которой осуществлялась продажа — мобильные телефоны и ноутбук.
 
Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 105 100 грн. В настоящее время указанные лица находятся в Государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор».
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
Тэги:  наркотики, распространение, харьков
 
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