19.11.2020 15:59

Распространение наркоты: организаторы ждут суда (Прокуратура)

Организация интернет-магазина по продаже наркотиков будут судить двух мужчин.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 2 в суд направлено обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту незаконного приобретения с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (чч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что в Харькове двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Указанные лица размещали информацию о наличии в них психотропного вещества, договаривались с потенциальными покупателями. Оплату получали на банковские карточки.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято свертки с веществом кристаллического происхождения, и технику, с помощью которой осуществлялась продажа — мобильные телефоны и ноутбук.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 105 100 грн. В настоящее время указанные лица находятся в Государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.