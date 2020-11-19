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19.11.2020  14:58   

Бывший коп сбил девушку: приговор вынесен (Прокуратура)

Оперуполномоченный, грубо нарушивший ПДД, проведет 5 лет за решеткой.


//khar.gp.gov.ua
Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным бывшего оперуполномоченного СУР Орджоникидзевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло причинение тяжких телесных повреждений потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
 
По информации начальника отдела областной прокуратуры Александра Цимбалістенка, досудебным расследованием установлено, что вечером 2 сентября 2015 года оперуполномоченный сектора угрозыска Орджоникидзевского райотдела ГУМВД Украины в Харьковской области грубо нарушил требования п. п. 1.5, 18.1 Правил дорожного движения Украины. Указанный мужчина совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход.
 
Потерпевшей причинен многочисленных тяжких телесных повреждений, что в дальнейшем привело к инвалидности II группы.
 
Идет время апелляционного обжалования.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дтп, сбил девушку, харьков, инвалидность
 
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