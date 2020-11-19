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19.11.2020  13:54   

Пожар на Танкопия: эвакуировали 9 человек (ГУ ГСЧС)

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.


//kh.dsns.gov.ua

18 ноября в 18:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом девятиэтажном доме по ул. Танкопия, 5.

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.

На момент их прибытия в комнате на 4-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади около 3 кв.м. Всего с верхних этажей были эвакуированы 9 человек.

Работникам ГСЧС удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени. В 19:16 пожар был локализован, а в 19:49 ликвидирован полностью.



 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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