19.11.2020 13:54

Пожар на Танкопия: эвакуировали 9 человек (ГУ ГСЧС)

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.



//kh.dsns.gov.ua

18 ноября в 18:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом девятиэтажном доме по ул. Танкопия, 5.



К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.

На момент их прибытия в комнате на 4-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади около 3 кв.м. Всего с верхних этажей были эвакуированы 9 человек.



Работникам ГСЧС удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени. В 19:16 пожар был локализован, а в 19:49 ликвидирован полностью.





