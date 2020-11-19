19.11.2020 11:46

ДТП на Новых Домах: столкнулись две иномарки (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.



// Патрульная полиция

Аввария произошла около девяти часов утра 19 ноября на проспекте Льва Ландау, 20.



По предварительной информации, водитель автомобиля Opel нарушил п.16.6 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Toyota.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.