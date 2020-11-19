ДТП на Новых Домах: столкнулись две иномарки (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.
Аввария произошла около девяти часов утра 19 ноября на проспекте Льва Ландау, 20.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel нарушил п.16.6 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Toyota.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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